Fiumicino sulla moto d’acqua non rispetta la distanza minima dai bagnanti | multato

(Di martedì 3 settembre 2024)troppo vicino aicosta disul litorale a nord di Roma. E’ scattato un verbale per lo sportivo sorpreso a navigare a meno di 250 metri dalla spiaggia sullo scooter marino. Stessa fine per tre diportisti che invece si erano avvicinati troppo alle piattaforme petrolifere davanti alla costa di. Non si ferma l’attività di vigilanza dei militari della Capitaneria di porto di Romaimpegnati nello svolgimento dell’operazione “Mare e Laghi Sicuri 2024”. Diversi sono i controlli svolti nel corso dei quotidiani pattugliamentifascia costiera che riguardano la sicurezza della navigazione e della balneazione, la tutela ambientale e delle risorse ittiche, la sicurezza della vita umana in genere.