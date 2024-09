Esonero in Serie A | verdetto tremendo

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di martedì 3 settembre 2024)inA: ilper i tifosi rossoneri che non pensavano ad un obiettivo diverso. Cosa sta succedendo Le prime tre giornate se ne sono andate in archivio e adesso laA si ferma per la prima sosta per le nazionali. La squadra di Luciano Spalletti infatti sarà impegnata in Nations League. Quindi niente calcio nel prossimo fine settimana.inA (Lapresse) – Ilveggente.itC’è chi ha iniziato bene – vedi Inter e Juventus, ma anche il Torino e l’Udinese che sono tutte a sette punti e prime in classifica – c’è chi invece ha fatto davvero fatica. Nessuna vittoria per il Milan ad esempio nonostante un calendario non così complicato.