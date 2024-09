Nuoto Simone Barlaam sugli scudi nelle batterie del day-5 alle Paralimpiadi Ottimo esordio di Bortuzzo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 2 settembre 2024) Sono andate in archivio ledella quinta giornata di gare deldi Parigi 2024. L’Italia rilancia le sue quotazioni in vista di quel che sarà, reduce dai primi giorni di gare in cui i podi ottenuti sono stati ben 15, con la seguente distribuzione: 4 ori, 4 argenti e 7 bronzi. Nei 400 stile libero S7 Federico Bicelli ha centrato l’accesso alla Finale con il quarto tempo di 5:06.51, nella graduatoria comandata dal britannico Evan Austin (4:56.54). Stessa storia, stesso mare per Giulia Terzi nella medesima specialità a livello femminile (4° tempo in 5:22.41). A svettare è stata la statunitense Morgan Stickney (4:56.69) con il nuovo record paralimpico. Nei 50 stile libero S9 assolo diche ha dominato le heat in 24.24 con il nuovo record della competizione. L’azzurro si candida all’oro stasera.