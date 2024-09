Non mi risulta di essere una concorrente del Gf | Meloni la lezione alla sinistra in tv

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Giorgiaè un fiume in piena. A "4 di sera", il talk show di rete 4 condotto da Paolo Del Debbio, dopo aver analizzato i dati positivi dell'Istat che parlano di una crescita dell'economia italiana superiore a quella di Francia e Germania, il premier regola i conti con quellache questa estate l'ha accusata disparita nel nulla: "Durante le ferie di agosto qualcuno sperava fossi sparita ma non sono mai sparita. Sono stata sempre totalmente reperibile ed è fastidioso che per fare polemica in ogni modo si faccia procuratorme sulla presunta sparizione del presidente del Consiglio". Ma non finisce qui.ha poi aggiunto: "All'opposizione non andava bene che dopo giorni in cui avevo avuto i fotografi appollaiati sugli alberi avevo cercato un posto nel quale poter avere un pò di privacy.