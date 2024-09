Napoli il prefetto | Ho rassicurato Neres gli ho dato il benvenuto È tranquillo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 2 settembre 2024) “Ho parlato con David. L’ho, dandogli anche ilda parte deldi. È stata una bella conversazione, nella possibilità che quanto prima possiamo anche incontrarci. Il ragazzo è“. Lo ha dichiarato ildi, Michele di Bari, nel suo intervento a Radio Crc in merito a quanto accaduto a David, aggredito e rapinato dopo la vittoria contro il Parma. Parlando dell’episodio, ilha aggiunto: “L’episodio in sé crea allarme e provoca sconcerto – ha aggiunto Di Bari –. Io credo che la città disia una delle città più accoglienti al mondo, quindi straordinaria per questo motivo. Ho piena fiducia nelle forze di polizia e nella magistratura, nella speranza che quanto prima possano essere individuati i responsabili”.