(Di domenica 1 settembre 2024) Le forze armate della Bielorussia stanno trasferendo un gran numero di truppe ecorazzati lungo ilcon l'Ucraina. Lo riferisce il canale YouTube "Svtv", fondato da Mikhail Svetov, attivista del Partito libertario russo, emigrato in Brasile nel 2022. Carri armati e blindati portano il segno identificativo "B" ("V", in cirillico). Una settimana fa, il ministero degli Esteri ucraino aveva invitato la Bielorussia a ritirare le truppe dale a "non commettere tragici errori sotto le pressioni di Mosca". Secondo l'intelligence ucraina, la Bielorussia, con il pretesto di esercitazioni, ha già concentrato lungo la frontiera uomini (compresi ex mercenari della compagnia "Wagner"),, artiglieria, lanciarazzi multipli e sistemi di difesa antiaerea.