Orgoglio Brescia | le Rondinelle vincono 2-1 a Bolzano

(Di sabato 31 agosto 2024) Ilsi impone 2-1 in casa del Sudtirol ed offre la migliore risposta alle critiche ricevute dopo la brutta sconfitta con la Reggiana. Proprio per cercare di ripartire con la necessaria sicurezza mister Maran si copre e al “Druso” punta sulla difesa a tre, con Cistana in panchina. È la base di partenza di una gara che restituisce convinzione e fiducia alle compagine biancazzurra. I biancorossi partono con buona decisione e nei primi minuti Lezzerini deve intervenire prima su Davì e poi su Casiraghi, che tenta il gol direttamente dalla bandierina. Le, nonostante tutte le problematiche della vigilia, non si perdono d’animo e al 12’ sono proprio gli ospiti a sbloccare il risultato con Adorni (proprio com’è accaduto nella prima giornata con il Palermo), che di testa sfrutta un cross di Corrado per trafiggere Poluzzi.