La storia di Kayo promessa del calcio a Torino morto a 14 anni in un incidente in Spagna

(Di sabato 31 agosto 2024) Mappano (), 31 agosto 2024 –Mesquita Sousa, 14di origine brasiliana,delnel Torinese – per l’ASD MappaneseNostro 2010 -, èin unstradale in. Guidava il compagno della madre, in auto anche i 3 fratelli, uno è rimasto ferito gravemente. Pernon c’è stato nulla da fare. Ladi, che sognava di diventare un campione Commosso al telefono il presidente della società dilettantistica Andrea Graneri, che sta organizzando anche una raccolta fondi per aiutare la famiglia. “Era arrivato da noi un anno fa – racconta -, i genitori sono di origine brasiliana maera nato in Italia. Aveva una grandissima passione per il. I suoi compagni sono sconvolti. Avrebbe dovuto riprendere gli allenamenti martedì pomeriggio. Quel giorno faremo un raduno e una preghiera per lui”.