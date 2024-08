Allarme degli allevatori | con la siccità razze autoctone a rischio

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 31 agosto 2024)nel meridione: secondo glisono a serioleche comunque necessitano di presidi “slow food” Lache sta colpendo l’Italia meridionale ha messo in ginocchio l’agricoltura e l’allevamento, con particolare riferimento alletutelate da Presidi Slow Food. Glisi trovano a fronteggiare una situazione senza precedenti, che minaccia non solo la loro attività economica ma anche il patrimonio zootecnico nazionale. Il problema dellanel meridione-Ansa-Notizie.comLuca Cammarata, un allevatore di capre di razza Girgentana nella zona di San Cataldo (Caltanissetta), racconta come la produzione quest’anno sia destinata a dimezzarsi.