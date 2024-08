Sostanze tossiche nei vestiti di Shein Possono causare cancro danni alla fertilità e al feto | il nuovo allarme da uno studio tedesco

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) Piombo, cadmio, ftalati vietati: sono solo alcune dellechimicherinvenute nei capi di. Il colosso cinese di fast fashion torna al centro dell’attenzione per motivi tutt’altro che lusinghieri. Dopo la denuncia di Greenpeace e l’avvertimento di una tiktoker che sostiene di “essere stata avvelenata” da gioielli comprati proprio dcitata azienda è il sitoOko-test a lanciare unrme. La testata ha condotto un’analisi su una ventina di capi d’abbigliamento che coprono tutte le fasce d’età ed entrambi i sessi, scoprendo che la maggior parte di questi risulterebbe contaminata dacome piombo, cadmio, ftalati vietati, antimonio, dimetilformammide e Ipa (idrocarburi policiclici aromatici). In particolare, in un test di laboratorio un abito per neonati ha rilasciato antimonio in una soluzione che simulava il sudore.