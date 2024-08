Il telefono dei sogni di Barbie | le caratteristiche

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 30 agosto 2024) E’ arrivato l’HMDTM Phone. Unche può effettuare chiamate e inviare messaggi, passando meno tempo sui social network e vivendo nel mondo reale. Human Mobile Devices ha collaborato con Mattel per creare il nuovo HMDTM Phone, una conchiglia, dal design retrò nostalgico, ma con un tocco glamour, in vero stile. È rosa, è chic, è elegante, ha uno specchio sulla scocca anteriore e una serie di accessori che lo trasformano nell’accessorio perfetto per vivere la propria giornata connettendosi al mondo reale, prendendo una vacanza dallo smartphone che usiamo quotidianamente e dalla vita sui canali social. In occasione della lancio delFlip Phone, il Global Chief Marketing Officer di Human Mobile Devices, Lars Silberbauer, ha dichiarato: “Nel frenetico mondo digitale, spesso sembra che il caos delle dinamiche online non si fermi mai.