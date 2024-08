Il futuro del tessile | Le sfide della sostenibilità si decidono in Europa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 30 agosto 2024) Il distretto si avvia ai blocchiripartenza post-ferie non solo con il dilemma delle commesse che non arrivano, ma anche con una serie di questioni in sospeso con l’da sciogliere. Regolamenti intorno ai quali si disegnerà ilaprendo la strada alle strategie per unsostenibile. E in attesa di sapere (entro oggi) la quadra sul candidato italiano per un posto nella Commissione europea guidata da Ursula von der Leyen, i temi aperti tra distretto edsono tanti. "Siamo ancora in una fase di strutturazione dei vari regolamenti che toccano diversi aspettiproduzione – commenta Francesco Marini, presidentesezione Sistema Moda di Confindustria Toscana Nord – Nei prossimi giorni ci saranno delle call europee in cui sia noi che Smi (Sistema Moda Italia) continueremo a portare elementi di discussione.