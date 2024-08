Spettacolo a Recetto per gli Europei Giovani di sci nautico

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di giovedì 29 agosto 2024) MILANO (ITALPRESS) – Quattro giorni di acrobazie,e il pubblico delle grandi occasioni aper l’Europeodi sci. Un vero e proprio show messo in piedi dalla Federazione italiana surfing, scie wakeboard, che ha visto competere i 150 migliori prospetti continentali under 14 e under 17 delle discipline classiche. L’Italia ha conquistato un bronzo complessivo dietro alla Germania e alla Francia. Ottimi i risultati individuali: negli under 17 femminile argento nello slalom per Vittoria Saracco, mentre Margherita Serafica bronzo in combinata. Negli uomini bronzo in combinata per Salvatore Martorana che replica sempre con un terzo posto sia nel salto sia nello slalom. Giuseppe Acquaviva è invece terzo nelle figure.