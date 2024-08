Paralimpiadi gialloblù Beggiato e Desini a caccia di medaglie | Puntiamo in alto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 29 agosto 2024) Come per le Olimpiadi, anche per lela cerimonia inaugurale si è svolta in un contesto suggestivo, quello della parata attraverso gli Champs Elysées tra l’Arco di Trionfo e Place de la Concorde. Una parata che ha visto protagonisti anche due modenesi d’adozione che proveranno a tenere alta la bandiera dell’Italia anche per una spedizione meno numerosa rispetto a quella che ha portato il record di 40poco più di due settimane fa (141 atleti contro i 403 dei Giochi appena conclusi), ma ugualmente combattiva e vogliosa di abbattere record e arricchire ilre. Sono la pallavolista Saradel Modena Sitting Volley e il nuotatore Luigidel Circolo Sportivo Guardia di Finanza Modena / Gruppo Sportivo Fiamme Gialle. Insieme a loro nella delegazione italiana anche l’allenatore di nuoto Matteo Poli, anche lui proveniente dal Circolo modenese.