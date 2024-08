Naufragio Palermo | capitano Cutfield ancora in Italia gli atri due indagati hanno lasciato paese

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024), 29 ago. (Adnkronos) - James, il comandante del veliero britannico Bayesian affondato il 19agosto a Porticello (), come si apprende, no hal', che è indagato percolposo e omicidio plurimo colposo, nel corso dell'interrogatorio del pm Raffaele Cammarano, si è avvalso della facoltà di non rispondere.inveceilgli altri due, l'ingegnere Tim Parker Eaton, 56 anni, responsabile della sala macchine la notte del, in cui sono morte sette persone e Matthew Griffith, il 22enne che era di vedetta quella notte. Entrambi sonoper lo stesso reato di. Ma loro sue non sono stati interrogati. I magistrati li avevano sentiti nei primi giorni come persone informate sui fatti.