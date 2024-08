Napoli-Parma Neres si gioca il posto da titolare con Politano CorSport

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 29 agosto 2024) Antonio Conte avrà a disposizione qualche rinforzo in più per la partita contro ildi Pecchia., che nei pochi minuti in campo contro il Bologna ha fatto molto bene, sfidaper undasulla fascia destra. Per quanto riguarda il centravanti, è più probabile che Lukaku entri nella ripresa. Lo scrive il Corriere dello Sport: Ancora al Diego Armando Maradona, stavolta contro ildi Fabio Pecchia, che nella seconda giornata di campionato ha sorpreso il Milan al Tardini. Antonio Conte ha visto la partita contro i rossoneri, l’ha vivisezionata, sta studiando le mosse da mettere in campo sabato sera a Fuorigrotta, al netto dei nuovi arrivi, che andranno in panchina.