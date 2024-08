Tennis Compagnucci su tutti In Serbia vince due tornei futures

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Sono state due settimane da ricordare per ilta maceratese Tommaso, autore di due vittorie consecutive neidi categoriadisputati in. A Pirot ha conquistato sulla terra battuta il terzo titolo della stagione e della carriera in singolare nel circuito Itf (). Ha disputato il torneo come quinta testa di serie nel tabellone, aggiudicandosi il titolo in finale contro il 19enne danese Kane Bonsach Ganley, con il punteggio di 62 67(3) 64. Un doppio successo consecutivo che rilancia le ambizioni personali del maceratese, entrato tra i primi 500 giocatori del ranking mondiale, e permette di guardare con ottimismo il futuro.