Paralimpiadi CircoMax o Chicago Med? La tv del 28 agosto

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Per la prima serata in tv, mercoledì 28RaiUno alle 21.25 trasmetterà il film “A un passo dalla verità”. Il 26 giugno 2003 la polizia belga arresta Michel Fourniret per tentato rapimento di una minorenne. Gli agenti che lo interrogano sono convinti, però, di avere davanti un serial killer attivo precedentemente anche in Francia, ma non hanno alcuna prova concreta. Ma c’è qualcuno che sa la verità Su RaiDue alle 19.55 andranno in onda i “Giochi Paralimpici Parigi 2024 – Cerimonia di Apertura”. Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “NewsRoom – Avventura nel Grande Nord”. Tra i ghiacci, in un angolo incontaminato del pianeta, è in corso una guerra per il controllo di un territorio che è diventato strategico.