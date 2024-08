Mensa aperte le iscrizioni | tariffe e modalità per il nuovo anno

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Tempo di lettura: 3 minutiCon l’imminente inizio delscolastico, in Campania previsto per giovedì 12 settembre, il Comune di Avellino è già al lavoro per far partire quanto prima il servizionella scuole di competenza. Questa mattina a Palazzo di città l’incontro tra l’assessore all’istruzione Lucia Forino, il Provveditore agli Studi, Fiorella Pagliuca e i dirigenti e funzionari di settore, per definire una serie di dettagli, con l’intenzione di avviare il servizio non più tardi di due settimane dopo l’avvio delle lezioni, dunque verosimilmente non più tardi della fine del mese di settembre. Intanto c’è tempo fino all’’11 settembre per le famiglie intenzionate a iscrivere i propri figli al s servizio di refezione scolastica 2024/25. L’utente non potra? usufruire del serviziosenza aver provveduto alla relativa iscrizione.