Distributore fornisce per sbaglio diesel al posto della benzina | enormi danni ai veicoli

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Nella seconda metà di agosto, alcuni automobilisti a Firenze hanno riscontrato gravi problemi al motore delle proprie auto, accomunati da un unico fattore: tutti avevano fatto rifornimento alShell di viale Europa. Il problema?al. Questo errore ha causatosignificativi ai, con almeno quindici persone coinvolte che ora si stanno organizzando per richiedere un risarcimento collettivo, come riporta La Nazione. Il primo caso documentato risale al 14 agosto, quando una donna ha fatto rifornimento e poco dopo ha notato che la sua auto iniziava a manifestare problemi, come un’andatura irregolare e spegnimenti improvvisi. Altri automobilisti hanno segnalato sintomi simili, con molti che hanno dovuto ricorrere all’assistenza stradale.