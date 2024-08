Amiloidosi cos’è la malattia rara di Oliviero Toscani | i sintomi la diagnosi e le diverse forme

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Una patologiadovuta ad un accumulo anomalo di proteine (gli amiloidi) negli organi e nei tessuti. Sono queste le caratteristiche dell’, ladi cui è affetto il celebre fotografo, come dallo stesso confessato in un’intervista al Corriere della sera. In realtà con questo termine si fa riferimento a un gruppo di condizioni rare, ma gravi, causate da depositi di proteine anomale. Come spiega l’Istituto superiore della Sanità sul suo sito ci sono, infatti, ci sono circa 30 proteine ??che possono ripiegarsi in maniera anomala e formare amiloidi, ecco perché esistono molti tipi di. Le proteine hanno origine da una serie di aminoacidi che si piegano in una forma tridimensionale. In una situazione di normalità, ciò permette loro di eseguire funzioni utili all’interno delle cellule.