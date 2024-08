Alena Seredova | Perché non ho mai perdonato Gigi Buffon

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Passano gli anni ma non certe storie che, a distanza di tempo, continuano ad appassionare e a far discutere. È il caso di quella di, tradita nel 2014 dall’ex maritocon l’attuale compagna Ilaria D’Amico. Un vero e proprio scandalo all’epoca, vissuto però con grande rispetto e garbo dalla soubrette di Praga. Che oggi ha svelato ai suoi follower che non sarebbe mai riuscita a ricompattare la sua famiglia dopo quanto accaduto. Nonostante la presenza di due figli, molto legati a entrambi i genitori.non è tornata insieme a“Perdonare per tentare di ricompattare la famiglia è mai stata per te un’opzione?”, ha chiesto una follower su Instagram.ha risposto senza problemi, esponendo così il suo punto di vista: “Assolutamente no. Non vorrei che suonasse male, però Io proprio non ce la faccio! Ecco, non ce la faccio”.