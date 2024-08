Mediterranea contro Piantedosi | Ong sanzionate? Vendetta del ministro dell’Interno per il contributo alla salvezza di vite umane

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) Le Ong che salvanonel Mediterraneoil Viminale per il nuovo fermo amministrativo della nave di soccorso Geo Barents. “La nave Geo Barnes di Medici senza frontiere viene bloccata in porto per 60 giorni dalle autorità italiane con l’assurda accusa di aver violato la cosiddetta legge. Ogni scusa è buona per bloccare le Ong e impedirgli di salvare quelleche Italia e Unione Europea vorrebbero in fondo al mare, racchiuse nei lager, abbandonate nel deserto”, il commento della Ong Sea-Watch. Per Laura Marmorale, presidente diSaving Humans, “Geo Barents viene colpita senza giustificazione dal decreto legge, fermata in porto per 60 giorni e sanzionata. Life Support spedita nel lontano porto di Ravenna, a quattro giorni di navigazione, con oltre 170 persone a bordo.