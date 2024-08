Iniziano le ammissioni alla Sant' Anna e torna l' iniziativa Pisa accoglie il talento

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 27 agosto 2024), 27 agosto 2024 -le prove scritte del concorso di ammissione per entrareScuola Superioredi, anche quest’anno in programma presso il polo didattico ‘Porta Nuova’ di: mercoledì 28 agosto alle 14 scatta la prima prova dell’area concorsuale di Ingegneria industriale e dell’Informazione. Seguono giovedì 29 agosto le prove scritte per Agraria e Biotecnologie Vegetali (ore 9,30) e per Medicina (ore 15) mentre lunedì 2 settembre è il turno della prima prova scritta per l’area di Scienze Sociali (ore 14). Con il concorsoanche l’il’, il programma di benvenuto alle candidate e ai candidati al loro primo incontro con la città di. La Scuolaoffre a chi partecipa alle prove di ammissione il rimborso delle spese di viaggio tenuto conto delle fasce di reddito previste dal bando di concorso.