Chiesa-Liverpool opzione concreta La richiesta della Juventus

(Di martedì 27 agosto 2024) Federicopoteva essere una possibilità per l’Inter nell’estate del 2025 da parametro zero. Non pare essere però quella la via che intraprenderà il calciatore: l’. I dettagli. TRATTATIVA – Federicomolto probabilmente non arriverà alla scadenza del suo contratto con laa giugno del 2025. La paura di questa possibilità e dell’Inter in agguato hanno portato la dirigenza bianconera a spingere pesantemente per la cessione immediata dell’esterno, che ora sembra stia convincendo un club in Inghilterra. Dalla Premier League è ilche sta tentando il primo approccio. I Reds hanno diversi nomi di altissimo livello davanti: da Luis Diaz a Mohamed Salah, da Cody Gakpo fino a Darwin Nunez. Eppure non bastano, vogliono anchee spingono per il calciatore italiano.