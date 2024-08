Campania forte maltempo | automobilisti bloccati alberi caduti e strade come torrenti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 27 agosto 2024) Ilha colpito duramente la, trasformandoin fiumi di fango e causando disagi significativi in diverse aree. In Irpinia e nel Casertano, numerosisono rimasti intrappolati nelle loro auto, bloccate dal fango che ha invaso le. Le zone maggiormente colpite includono Baiano, Mugnano del Cardinale, Sperone e Sirignano, in provincia di Avellino, al confine con l’area metropolitana di Napoli. Leggi anche: Temporale a Roma: tuonibombe, vento e allagamenti La situazione critica Anche a San Felice a Cancello, in provincia di Caserta, la situazione è critica, con segnalazioni di inondazioni e danni causati da forti raffiche di vento. Problemi analoghi sono stati registrati nel Sannio, dove i vigili del fuoco e la protezione civile sono intervenuti in numerose occasioni. Fortunatamente, al momento, non si segnalano feriti.