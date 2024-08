Mi sto ambientando e mi sento maturato Il mister mi dice di giocare senza pensieri Rao | Segnare sotto la Curva? Indescrivibile

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) Ha festeggiato con il gol l’esordio della stagione da titolare Emanuele Rao (nella foto). La sua rete ha riaperto gli entusiasmi di pubblico e squadra, trascinando i biancazzurri al meritato pareggio contro l’Ascoli."la Ovest è stata una emozione grandissima – spiega in sala stampa –. Ma era meglio se avessi segnato quel gol anche nel primo tempo".Dossena ti ha un po’ redarguito per quell’occasione del primo tempo: "Ilmi martella sempre per chiudere la porta, per chiudere il secondo palo. Sono ancora giovane, devo migliorare in queste cose e ci lavoriamo". Com’è cambiato il lavoro rispetto all’anno passato? "E’ cambiato molto il lavoro in palestra. Su questo ilpunta molto, l’obiettivo è resistere per novanta minuti". E Rao quanto è cambiato rispetto alla stagione scorsa? "Sto maturando tanto.