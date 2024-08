Lino Giuliano al GF dopo Temptation | è il nuovo Mirko Brunetti

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di domenica 25 agosto 2024) Manca poco al ritorno del Grande Fratello e, come da tradizione, l'attesa è già carica di anticipazioni e indiscrezioni sui nuovi concorrenti. La data di inizio è fissata per il 16 settembre 2024, e il cast è ormai definito. Tra i partecipanti, spiccano alcuni volti noti al pubblico, altri definiti Vip ma che non si ricorda nessuno e altrettanti freschi freschi provenienti dall'ultima edizione diIsland. Uno dei nomi che sta già facendo parlare di sé è quello dial Grande Fratello. Il suo ingresso nella casa più spiata d'Italia è stato confermato da fonti autorevoli come Giuseppe Candela di Dagospia e DavideMaggio. Ma la vera novità riguarda la sua ex fidanzata, Alessia Pescarella, anche lei pronta a varcare la porta rossa del GF.