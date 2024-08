LIVE America’s Cup 2024 Preliminari in DIRETTA | nuovo dominio di American Magic attesa per Luna Rossa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 23 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:35 22 minuti e 40 secondi il crono degli statunitensi, con Alinghi che taglia il traguardo dopo ben 56 secondi. Continua dunque ad impressionare, che balza al comando della classifica generale con 2 vittorie su 2.VINCE! 14:29 Quasi 600 metri di margine per glii, che transitano all’ultimo cancello iniziando il conclusivo lato di poppa con un cospicuo e decisivo vantaggio. 14:26 Continua l’assolo dell’equipaggio statunitense. Ultimato il secondo terzo di gara, mancano ora due lati con il vantaggio che non smette di aumentare.lancia messaggi bellicosi alle imbarcazioni avversarie.