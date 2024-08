US Open 2024 | Sinner ancora dal lato di Alcaraz quanti americani per l’Italia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 22 agosto 2024) Per il terzo Slam consecutivo, Jannike Carlossono finiti dallo stessodel tabellone e potrebbero affrontarsi in semifinale. Dopo il Roland Garros (dove effettivamente si sono incontrati) e Wimbledon (dove invece Medvedev ha fatto il guastafeste), anche agli USc’è la possibilità che i due giovani più forti del circuito si sfidino a un passo dall’atto conclusivo. Prima però devono arrivarci entrambi e non è così scontato, pur essendo tutti e due ampiamente favoriti per farcela. IL TABELLONE COMPLETOdebutterà contro l’americano McDonald per poi sfidare al secondo turno un qualificato oppure un altro americano, Michelsen. Possibile terzo turno con Jarry, insidioso quarto turno con Paul.