Solo un tuffo muore così senza speranze Trovato dopo ore

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 22 agosto 2024) Una giornata di svago si è tragicamente conclusa con la morte di una persona al lago di Favogna, un’incantevole località situata su un altipiano sopra Magrè sulla Strada del Vino, in Alto Adige. L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio di mercoledì, quando i presenti hanno notato che un uomo,essersi tuffato in acqua, non è più riemerso. Immediatamente sono state attivate le operazioni di ricerca, che hanno coinvolto i vigili del fuoco, i nuclei sommozzatori e un elicottero, che ha pattugliato la zona dall’alto. Le ricerche sono proseguitesosta per circa tre ore, con l’impiego di tutte le risorse disponibili. La situazione si è conclusa tragicamente in serata, quando il corpovita è stato ri