Scomparso a Bologna ritrovato il corpo di Bruno Gallerani

(Di giovedì 22 agosto 2024), 22 agosto 2024 - Erada oltre un mese da Borgo Panigale, dove abitava: ilsenza vita di, 84 anni, è stato trovato all'alba di questa mattina a Zola Predosa, in un'area verde in via Mincio. L'anziano si era allontanato da casa la sera del 14 luglio: dopo la denuncia da parte del figlio, erano state attivate le ricerche, con appelli anche sui social. A fare la scoperta è stato un passante, che ha poi dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti così 118 e carabinieri, che hanno svolto un sopralluogo e identificato la vittima. A quanto si apprende, il cadavere era in avanzato stato di decomposizione e il decesso potrebbe risalire ai giorni della scomparsa.