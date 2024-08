Giostra ci siamo Tribune in piazza sabato la lancia e poi l’estrazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 22 agosto 2024) Click Day: i 100 posti disponibili per la prenotazione dei biglietti dellasono andati esauriti in meno di due minuti. Cinquecento le richieste arrivate nei primi dieci minuti.Il montaggio delleinGrande è partito e procede spedito. E’ il segnale che il conto alla rovescia in vista delladel Saracino del 1 settembre è ufficialmente cominciato. Gli addetti incaricati del Comune sono al lavoro sul lato del palazzo di Fraternita, seguirà l’arrivo della terra per la lizza e il montaggio della tribuna lato Logge. Gli operai dovranno mettere a punto anche il montaggio della nuovatta in A per la consegna della lancio d’oro che ha debuttato a giugno scorso dopo il via libera del prefetto Maddalena De Luca.