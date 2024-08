Concorrenti Grande Fratello 2024-25 i nomi Vip ma chi? fanno discutere

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di giovedì 22 agosto 2024) La nuova edizione delsta per prendere il via e già si conoscono i primi ottoVip che varcheranno la porta rossa della famosa Casa di Canale 5. Il reality show, condotto da Alfonso Signorini, si appresta a tornare sugli schermi con un cast rinnovato e ricco di personalità diverse. La lista dei partecipanti famosi, lanciata dal potale DavideMaggio, ha già suscitato diverse reazioni sui social, con alcuni utenti che siedono se iscelti saranno sufficientemente forti per attirare l'attenzione del pubblico. Almeno sulla carta non lo sono e il "ma?" sorge spontaneo.Vip del: i «famosi» creano polemica Clarissa Burt al! attrice e modella americana, ha raggiunto la fama in Italia negli anni '90.