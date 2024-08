Canile di Civitanova | tante storie a lieto fine con gli animali smarriti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 21 agosto 2024), 21 agosto 2024 – “Ad agosto, ma i dati sono parziali perché il mese è ancora in corso, sono entrati 7 cani adulti, in attesa di essere adottati. Rispetto al 2023 e al 2022 abbiamo notato un trend in crescita di ingressi, ma anche un aumento degli affidi”. È il bilancio che fa Barbara Vittori, coordinatrice dele gattile di, gestito dalla cooperativa Meridiana dal 2009 in collaborazione principalmente con l’associazionesta “Una Potenza Picena” e, dallo scorso anno, anche con l’Argo di Macerata. “Nelsono ospitati tutti i cani accalappiati dal servizio veterinario della ex zona territoriale 8, cioè nei Comuni di, Montecosaro, Montefano, Montelupone, Monte San Giusto, Morrovalle, Porto Recanati, Porto Potenza e Recanati, e i gatti bisognosi di cure – spiega Vittori –.