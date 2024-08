Agguato prima della Coppa Italia Daspo anche per i sette autisti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Doveva essere semplicemente una partita di calcio, laufficialestagione. Avrebbe dovuto essere un’occasione per divertirsi, tifando la propria squadra e godendosi lo spettacolo dal vivo. Non è stato così, come dimostra il fatto che le ripercussioni legate agli scontri pre gara tra i tifosi del Padova giunti a Cesena in occasione del match didel 4 agosto e quelli bianconeri continuano a sommarsi. In queste ore sono infatti in arrivo altricomminati ai sostenitori veneti che faranno così salire a 41 i provvedimenti rivolti alla tifoseria padovana. I fatti si erano verificati poco dopo le 19, quando circa 50 ultras ospiti erano riusciti a raggiungere la zona antistante la tribuna dell’Orogel Stadium, eludendo i controlli e dirigendosi verso la Curva Mare, provocando il cuore del tifo organizzato bianconero e innescandone la reazione.