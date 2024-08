Nonna tiktoker negli Usa Ora si candida a diventare le chef alla Casa Bianca

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 20 agosto 2024) Sansepolcro (Arezzo), 20 agosto 2024 –Natalina, ladi Sansepolcro più famosa d’Italia con le sue ricette della tradizione locale, potrebbe essere scelta pere preparare, da novembre, i piatti o per Donald Trump oppure per la sua antagonista Kamala Harris. "Finalmente, dopo un pò di silenzio posso condividere con voi una notizia straordinaria: sonota per andare a cucinare– dice la star del web Natalina Moroni, 87 anni – Insieme a tutto il meraviglioso gruppo delle Cesarine, abbiamo deciso di proporre la nostra amata cucina tradizionaleresidenza più famosa del mondo. Sarebbe un onore immenso poter far conoscere la nostra autentica cucina italiana all’America. Immaginate che bello portare i sapori e le tradizioni della nostra terra su una tavola così prestigiosa".