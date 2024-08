Milan Ballo-Touré fa saltare l’accordo con il Saint-Etienne | il retroscena sul Watford|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 20 agosto 2024) 2024-08-20 20:00:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Una brutta notizia per il: Fodènon ha trovatoeconomico sull’ingaggiofacendo cosìuna trattativa ormai vicina alla chiusura. Ivan Gazidis, presidente del club francese, aveva trovato un’intesa totale con Giorgio Furlani per una cessione che con i bonus non raggiungeva il milione di euro. WATFORD IN RITIRATA--Tourè continua ad allenarsi da solo perché non rientra nei piani del. Anzi, può essere considerato un problema per il. Fodè vuole giocare in Premier League ma al massimo sono arrivate offerte dalla Premiership come quella del Watford che però si è fermato dinanzi alla richiesta del giocatore: 1.2 milioni di euro a stagione. LA SITUAZIONE- Al momento non ci sono altre offerte perche aveva rifiutato anche il Besiktas alla fine di luglio.