Emergenza idrica la protesta si alza anche dal Pd sannita

(Di martedì 20 agosto 2024) Tempo di lettura: 3 minutiL’non accenna a diminuirecon qualche pioggia delle ultime ore. L’allarme ora riguardale gravi conseguenza che potrebbe subire il comparto agricolo. Lo evidenzia Carlo Coduti, Responsabile Agricoltura PD Sannio. Di seguito la nota stampa: «Stiamo vivendo una delle stagioni più calde e secche degli ultimi decenni; gli effetti di questo fenomeno sono palesi ed evidenti, non occorre nemmeno scomodare studiosi del clima che espongano scientificamente il quadro che, tuttavia, non è omogeno e presenta criticità specifiche nelle aree interne dell’alto beneventano e dell’alta Irpinia.Questa estate, nei territori della Val Fortore, ad oltre 800 m.s.l., saranno superati i 50 giorni critici per eccesso di temperatura.