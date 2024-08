PXN introduce nuovi volanti da corsa V9 Gen2 e V99

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di lunedì 19 agosto 2024) Il fornitore di hardware e software per il sim racing PXN annuncia con orgoglio che idaV9e V99 sono ora disponibili per l’acquisto in Italia! Questisono progettati con la dedizione all’innovazione di PXN al loro centro, offrendo prestazioni di alto livello e un’esperienza di guida immersiva, con l’obiettivo di fornire due opzioni imbattibili per i conducenti occasionali e i sim racer alle prime armi. Sviluppati per offrire tantissimo realismo, precisione e opzioni di personalizzazione, apprezzati da tutti i livelli di appassionati di corse, dai principianti ai sim racer professionisti, iV9e V99 sono realizzati con materiali di grado automobilistico e progettati per durare e garantire comfort, rendendo entrambi altamente adatti a migliorare la tua esperienza di guida.