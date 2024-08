Goodrich | il trailer del film con Michael Keaton e Mila Kunis

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 19 agosto 2024) Venerdì è uscito il primodi, pellicola che vedenei panni di un padre e una figlia separati che si ritrovano.interpreta Andy, la cui vita viene sconvolta quando sua moglie e madre dei loro gemelli di 9 anni entra in un programma di riabilitazione di 90 giorni, lasciandolo solo con i loro bambini piccoli. Catapultato nel mondo della genitorialità moderna,si appoggia alla figlia adulta del suo primo matrimonio, Grace (), che ora è incinta, mentre alla fine si evolve nel padre che lei non ha mai avuto. “Ho 27 anni più di voi, il che è praticamente inaudito per dei fratelli tranne forse a Los Angeles”, spiega Grace ai suoi fratelli più piccoli nel