Chiara Ferragni | addio al lusso la nuova moda low cost tra i vip nel 2024

(Di lunedì 19 agosto 2024) Altro che villa sul Lago di Como per. Oggi la dimora è in vendita e il prezzo stimato oscilla tra i 4 e i 5 milioni di euro. Lussi del genere sembrano appartenere ormai al passato per l’influencer più celebre che pare aver deciso di tornare ad una vita decisamente più sostenibile. Soprattutto in termini economici visto che dopo il caso Pandoro scoppiato sotto Natale, gli affari dell’imprenditrice digitale e di conseguenza i suoi introiti sono nettamente calati. Questo non ha però impedito alladi godersi l’estate e il mare in compagnia dei suo figli Leone e Vittoria. Gli stessi che sono tornati protagonisti sulle sue condivisioni social. Pare ci fosse un contenzioso tra lei e il cantante su chi potesse mostrare i figli pubblicamente ma questa volta la regina del web ha deciso di concedersi uno strappo alla regola.