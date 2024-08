Barale su Bongiorno | Mi trattò malissimo ebbi una crisi di pianto e Costanzo | Non prese bene il mio abbandono

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 19 agosto 2024) Paolanel corso della sua lunghissima intervista al Corriere della Sera non ha parlato solo di Raz Degan, ma anche di due suoi ex datori di lavoro ormai passati a miglior vita: Mikee Maurizio. Entrambi, a suo dire, avrebbero avuto brutti comportamenti nei suoi confronti. “Ringrazio l’universo per avermi portato tante opportunità, ma già quando lasciai Buona Domenica nel 2002 quella tv me la sentivo stretta“, ha esordito Paola. E quando il giornalista le ha ricordato: “male l’. Disse in un’intervista che era capricciosa e stava troppo in camerino“, ha risposto: “quando abbandonai Buona Domenica, ndr non mi fece scenate, ma andai via e il telefono smise di squillare. Non sono esperta in matematica, ma uno più uno fa due. Comunque, non ero capricciosa: ero portatrice di novità non sempre apprezzate.