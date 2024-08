È morto Alain Delon il famoso attore aveva 88 anni | cosa è successo

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 18 agosto 2024), icona del cinema francese e simbolo di bellezza, è venuto a mancare all’età di 88, lasciando un vuoto incolmabile nel panorama culturale europeo. La notizia della sua morte, avvenuta nella sua residenza a Douchy, nel sud della Francia, ha scosso fan e colleghi, che lo ricordano non solo per il suo talento, ma anche per la sua complessa personalità. Lo hanno comunicato i figli all’agenzia Afp: “Fabien, Anouchka, Anthony, oltre che il suo cane Loubo, hanno l’immensa pena di annunciare la dipartita di loro padre – si legge nel comunicato” >> Lutto nel cinema, un altro protagonista che se ne va: era ‘al lato’ di Al Pacino “Si è spento serenamente nella sua casa di Douchy, con accanto i suoi figli e i suoi familiari La famiglia vi chiede di rispettare la propria intimità in questo momento di lutto estremamente doloroso”.