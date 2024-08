Rapina brutale | picchiano donna con pugni sugli occhi per rubare due Rolex

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 16 agosto 2024) Unaprogrammata, condita daviolenza nei confronti di unae del marito. Due ragazzi di 19 anni di origine marna sono partiti da Milano, diretti in Versilia, con l’intenzione di mettere a segno dei colpi ai danni dei turisti. Il 4 di Agosto, secondo le ricostruzioni degli inquirenti, i due hanno seguito una coppia di turisti – un uomo olandese di 62 anni e unaitaliana di 59 – che si era recata presso un negozio per acquistare un orologio di lusso al centro di Forte dei Marmi. Poco dopo avere completato il loro acquisto, i due sono stati aggrediti dai 19enni: uno dei due ha spruzzato neglidel 62enne spray urticante, l’altro si è avventato contro lae le ha sferrato un pugno violento all’altezza degli. Non contento, ha colpito laormai a terra alla nuca. Dopo di che le ha strappato un orologio del valore di 45.