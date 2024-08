Premier League 2024 2025 | esordio da sogno per Zirkzee gol nel finale e Fulham ko

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 16 agosto 2024) Joshuasi prende il Manchester United all’in. L’ex attaccante del Bologna, nonostante una condizione fisica non perfetta, entra dalla panchina e decide con un gol la sfida contro il. Subentrato al 60? inizia e conclude l’azione dell’1-0 all’87’ su cross di Garnacho. Partita che si stava facendo complicata per i Red Devils, fermati dalle parate di un grande Leno, che stava per regalare un punto d’oro al suo. Si salva ten Hag, che si potrà godere la testa della classifica in solitaria per almeno una notte.daper, gol nelko SportFace.