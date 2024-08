Giornalisti liberi contro Putin L' Italia difenda Battistini e Traini

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 16 agosto 2024) Se non fosse politicamente ributtante e moralmente osceno, farebbe anche ridere: il governo di un oligarca invasore e assassino diche convoca l’ambasciatricena Cecilia Piccioni (fonte Tass) per protestare per “l’attraversamento illegale del confine di stato” da parte di due bravissimiRai, Stefania Battistini e Simone, che hanno realizzato uno splendido reportage dalla città di Sudzha, nel Kursk. Non ricordiamo cheo i suoi lacchè informativi si fossero lamentati con l’ambasciatana quando l’ex corrispondente Rai da Mosca, Marc Innaro, diceva in tv: “Basta guardare la cartina geografica per capire che, negli ultimi 30 anni, chi si è allargato non è stata la Russia, ma la Nato”. Manco Caracciolo.