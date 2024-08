Aiuto mamma non si sveglia La figlia 12enne chiama i soccorsi | la donna muore per un malore

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 16 agosto 2024) Un vero e proprio dramma si è verificato nella mattinata di venerdì 16 agosto. Unadi 38 anni è morta improvvisamente, mentre era in vacanza al campeggio con la sua famiglia. A fare la bruttissima scoperta ladi 12 anni, che non riusciva are la. A quel punto hato i dipendenti della struttura, che si sono accorti della gravità della situazione. La giovanedi 38 anni è purtroppo morta e ogni tentativo di salvarla si è rivelato vano. La vacanza si è trasformata in un incubo per ladi 12 anni e anche per il marito della vittima. Avevano deciso di viaggiare per regalarsi momenti di relax in questi giorni di agosto. Ma mai si sarebbero aspettati di ritornare a casa senza la preziosa figura della