Simone Biles sta disintossicando lo sport prima le ginnaste venivano trattate come soldati Telegraph

(Di giovedì 15 agosto 2024)sta dando un grande contributo alla ginnastica artistica non soloatleta, ma anchepersona. Sta ridefinendo unoche nell’immaginario collettivo è sempre apparso rigido. Ne parla il, che scrive: “Mentre la ginnasta brasiliana Rebeca Andrade si preparava per lo stacco dalla trave, un grido risuonava nella Bercy Arena: «Forza, ce l’hai fatta». La fonte del grido era, la regina di tutti i tempi della ginnastica. Anche se era già caduta nel suo esercizio, lastava sostenendo la sua principale rivale in un modo che trascendeva i confini nazionali. Ora, ci saranno persone che troveranno tutto questo troppo amichevole. Chi crede che loolimpico debba essere incentrato sulle medaglie d’oro e sugli sguardi imbambolati, non sull’unione del potere femminile. Queste persone si sbagliano.