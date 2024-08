Futuro Simeone doppia richiesta per il ‘cholito’ | decisione a sorpresa del Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 15 agosto 2024) Due squadre seguono da vicino Giovanni: in queste ore è arrivata ladelsull’attaccante argentino. L’attacco delè stato oggetto di attente valutazioni da parte di Antonio Conte nel corso dei ritiri di Dimaro e Castel di Sangro: l’allenatore ha avuto modo di capire in che modo poter migliorare il reparto avanzo, ovviamente partendo dall’addio di Victor Osimhe che già da mesi viene definito come giocatore in uscita. Il nigeriano non ha partecipato alle amichevoli estive, segnale evidente di come il numero 9 azzurro non sia di fatto mai rientrato concretamente nei piani di Conte. L’allenatore ha espresso la sua idea al riguardo già da tempo: Romelu Lukaku è il centravanti identificato da Conte come obiettivo in cima alla lista dei desideri.